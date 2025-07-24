Соревнования по действиям в чрезвычайных ситуациях прошли в Серебряных Прудах

Мастер-класс по защите от оружия массового поражения провели в центре гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот» Участники не только углубили знания в области гражданской обороны, но и посоревновались.

Опытные воспитанники центра провели занятие для гостей мероприятия по скоростной экипировке общевойскового защитного комплекта. Также участники клуба поговорили о практических особенностях выживания в чрезвычайной ситуации.

«Несмотря на неформальный стиль общения, серьезность темы никого не оставила равнодушным. Наоборот, это только усилило энтузиазм молодых людей, которые стремятся к развитию полезных военно-спортивных навыков», — отметил методист центра Максим Костылев.

После теоретической части все присутствующие попробовали свои силы на практике, в том числе соревнуясь. Ребята стремились выполнить и перевыполнить норматив.