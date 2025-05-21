Соревнования по бегу на призы Александра Панжинского пройдут в Одинцове

В парке Малевича Одинцовского городского округа проведут соревнования по легкой атлетике в рамках четвертого этапа серии стартов для детей и взрослых Topski family на призы Александра Панжинского. Попробовать свои силы в беге смогут все желающие.

В программе соревнований будут разнообразные дистанции от 600 метров до 10 километров. Также пройдут личные, семейные и корпоративные зачеты. Дисциплины, в которых смогут посоревноваться участники: личные забеги, семейная эстафета, корпоративная эстафета, забег на лыжах по траве. На финише атлеты получат медали на память. Для гостей и участников мероприятия подготовили шоу барабанщиков и веселую анимацию. Все желающие смогут угоститься блюдами полевой кухни и сфотографироваться на память со спортсменом Александром Панжинским.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.