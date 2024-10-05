Соревнования на знание правил дорожного движения пройдут в Мытищах

Основная цель Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», который проводится уже 42 года, — формирование у детей навыков правильного и безопасного поведении на дороге. Организаторы уверены — развитие движения юных инспекторов дорожного движения — действенная профилактика травматизма на дорогах среди детей.

Школа № 32 станет в этом году площадкой для проведения соревнований. Открытие областного этапа Московского областного слета юных инспекторов движения пройдет с 8 по 10 октября. Более 180 школьников из 45 округов Московской области будут демонстрировать знания правил дорожного движения, навыки оказания медицинской помощи. Помимо этого, на специально оборудованной площадке школьного «Автогородка» участники будут состязаться в мастерстве вождения велосипеда и самоката с учетом выставленных препятствий.

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