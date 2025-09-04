Софьинскую школу открыли после капремонта в Наро-Фоминском округе

Двойной подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева получили в День знаний ученики Софьинской СОШ. Было открыто обновленное после масштабного капитального ремонта здание школы, а ребятам раздали вкусное мороженое.

Софьинская школа была построена в 1983 году по проекту болгарских архитекторов. Многие родители сегодняшних первоклассников когда-то сами учились в этом здании и поблагодарили власти округа за то, что после капитального ремонта школа сохранила свой неповторимый стиль.

Фасад обновили с применением современных технологий при сохранении фирменного цветового решения. Полностью заменили все инженерные коммуникации. Школа кардинально преобразилась и внутри. Были прорезаны дополнительные оконные проемы, смонтирована современная система вентиляции, появился новый просторный актовый зал.