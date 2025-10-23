Содержание территории микрорайона Южный проверили в Балашихе

В ходе обхода участники осмотрели придомовые территории, внутриквартальные проезды, а также обсудили график уборки и вывоз листвы. Управляющим организациям были даны необходимые рекомендации и указания по улучшению работы с территорией, чтобы обеспечить чистоту и порядок.

Особое внимание уделили вопросам зеленых насаждений. Максим Сидоркин совместно с представителями администрации обсудил с жителями ситуацию с вырубкой и кронированием деревьев возле дома на улице Юлиуса Фучика, 2/3. Жителям разъяснили, что деревья не будут подвергаться кронированию или спилу без наличия признаков аварийности, что вызвало понимание и поддержку со стороны населения.

Жители микрорайона активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и высказывали предложения по дальнейшему благоустройству района. Одним из значимых вопросов стало обустройство пешеходных дорожек по программе «Народные тропы» в местах с интенсивным пешеходным трафиком. Все обращения и предложения были зафиксированы и переданы в профильные ведомства для детальной проработки и принятия решений.