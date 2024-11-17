Содержание дворов проверили в деревне Булатово в Подольске

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов и муниципальный депутат Юрий Стрелков проверили содержание улиц и контейнерных площадок в деревне Булатово. Все выявленные нарушения устранят в ближайшее время.

Заместитель главы и депутат проверили содержание совместно с профильными специалистами и представителями территориального отдела. Они выявили, что контейнерная площадка находится в ненадлежащем состоянии. Ее заменят.

Также проверили уличное освещение и реализацию проектов в рамках программы «Инициативное бюджетирование». В деревне появятся детские и спортивные площадки.

Нарушения устранят в ближайшее время. Подобные обходы продолжатся по графику.

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