Содержание дворов проверили в деревне Булатово в Подольске

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов и муниципальный депутат Юрий Стрелков проверили содержание улиц и контейнерных площадок в деревне Булатово. Все выявленные нарушения устранят в ближайшее время.
Заместитель главы и депутат проверили содержание совместно с профильными специалистами и представителями территориального отдела. Они выявили, что контейнерная площадка находится в ненадлежащем состоянии. Ее заменят.
Также проверили уличное освещение и реализацию проектов в рамках программы «Инициативное бюджетирование». В деревне появятся детские и спортивные площадки.
Нарушения устранят в ближайшее время. Подобные обходы продолжатся по графику.