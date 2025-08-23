Содержание дворов проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверяют состояние дворов, общественных пространств и придомовых территорий. Вместе с управляющими компаниями они занимаются ремонтом асфальта, детских площадок и мест общего пользования в домах. С 18 по 22 августа инспекции прошли сразу в нескольких округах.

Так, в Шатуре отремонтировали ограждение контейнерной площадки в поселке Черусти и убрали крупногабаритный мусор. В Пушкино на улице Льва Толстого, 19 сделали частичный ремонт кровли, в Зарайске обновили песочницы на детских площадках возле домов № 22 на улице Димитра Благоева и № 1 на улице Урицкого. В Химках, в доме № 50 на Молодежной улице привели в порядок остекление двери.

В поселке Молодежный в рамках благоустройства дворов отремонтировали асфальт на тротуарах у домов № 9 и № 10, а в Бронницах устранили протечку трубопровода в подвале дома № 67 на Комсомольском переулке. В ведомстве уточнили, что работы также провели в Лобне и в Истре.