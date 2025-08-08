Соблюдение санитарных норм проверили на заводе кормов для животных в Дмитрове

Как сообщили в областном Минсельхозпроде, ветеринары посетили предприятие производителя сухих и влажных консервированных кормов для кошек и собак. Специалисты провели лабораторные исследования — они взяли 20 проб с поверхностей оборудования, рук и спецодежды сотрудников. В результате не было выявлено ни одного нарушения, а все процессы соответствовали установленным санитарным требованиям.

В министерстве напомнили, что Подмосковье занимает первое место в стране по производству кормов для домашних животных. За полгода в регионе выпустили 254,5 тысячи тонн продукции — это на 6,8% больше, чем за такой же период прошлого года. На Подмосковье приходится 31% от общероссийского объема и более 47% в ЦФО.

Так, компания «Петкорм» производит 5,2 тысячи тонн кормов в год. Производство находится в деревне Шелепино на территории индустриального парка «Орудьево». На заводе выпускают около 75 видов продукции.