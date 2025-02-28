Собаки помогли в лечении детей с ограниченными возможностями в Серпухове

Метод канистерапии для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья успешно применяют в комплексном центре «Серпуховский», обеспечивая им психологическую поддержку и способствуя улучшению общего состояния. Для детей из группы дневного пребывания в возрасте от трех до семи лет была организована специальная сессия канистерапии, заключающаяся во взаимодействии с собаками-терапевтами.
Канистерапия представляет собой эффективный метод лечения и реабилитации, основанный на использовании специально отобранных и обученных собак, способных оказывать положительное воздействие на эмоциональное и физическое состояние пациентов. В процессе взаимодействия с собакой-терапевтом у детей снижается уровень тревожности, нормализуется эмоциональный фон, наступает состояние покоя и расслабления.
Родители детей, участвующих в программе, отмечают положительные изменения в их поведении и эмоциональном состоянии.
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