Сноубордист из Подмосковья Арсений Томин стал призером турнира за кубок России

Подмосковный сноубордист Арсений Томин продолжает успешно выступать на Кубке России. На пятом этапе в Миассе он завоевал серебро в дисциплине «сноуборд-кросс в смешанной паре» вместе с Александрой Паршиной из Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Ранее Томин занял третье место в индивидуальном заезде и брал серебро на четвертом этапе в тех же дисциплинах. На третьем этапе спортсмен стал двукратным победителем.

Напомним, соревнования в Миассе продлятся до 6 февраля, следующий этап пройдет в Челябинской области, а финал состоится в апреле в Лабытнанги.