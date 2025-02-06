Сноубордист из Подмосковья Арсений Томин стал призером турнира за кубок России

Подмосковный сноубордист Арсений Томин продолжает успешно выступать на Кубке России. На пятом этапе в Миассе он завоевал серебро в дисциплине «сноуборд-кросс в смешанной паре» вместе с Александрой Паршиной из Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.
Ранее Томин занял третье место в индивидуальном заезде и брал серебро на четвертом этапе в тех же дисциплинах. На третьем этапе спортсмен стал двукратным победителем.
Напомним, соревнования в Миассе продлятся до 6 февраля, следующий этап пройдет в Челябинской области, а финал состоится в апреле в Лабытнанги.
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