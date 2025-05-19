Снегоход приобрели для спортивной школы в Павловском Посаде

Детско-юношеская спортивная школа города Павловского Посада отметит в 2025 году 88-летие со дня основания. К этой дате глава городского округа Денис Семенов подарил учреждению снегоход, который будет использоваться для отделения биатлона.

Подарок облегчит подготовку юных спортсменов и создаст им более комфортные условия для тренировок, позволяя эффективно осваивать зимние трассы и достигать высоких результатов на соревнованиях. Даже летом биатлонисты активно тренируются, готовясь к предстоящим соревнованиям.

Руководитель спортивной школы Александр Гордиенко рассказал об успехах воспитанников, которые прославили учреждение на всероссийском уровне, и поблагодарил главу муниципалитета за поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.