Смотровую площадку в Пущине благоустроят в едином стиле с Парком Победы

Пресс-служба городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба городского округа Серпухов

В городском округе Серпухов началось благоустройство популярного общественного пространства — смотровой площадки в Пущине. Объект выполнят в едином стиле с Парком Победы.

Подрядчик приступил в начале месяца. Ему предстоит поменять освещение и плитку, установить камеры видеонаблюдения и лавочки, обустроить газоны. На данный момент уже демонтированы клумбы и дорожное покрытие.

Со смотровой площадки открывается вид на Оку и Приокско-Террасный заповедник, где живут зубры, буйволы и другие лесные животные. Отсюда начинается экологическая тропа, которая проложена вдоль реки. Этот объект популярен среди жителей и гостей Пущино.

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