Смотр техники для городских парков прошел в округе Пушкинский
В Ивантеевском парке городского округа Пушкинский состоялся смотр техники, предназначенной для зимней уборки парков. На мероприятии были представлены десятки единиц тяжелой и малой механизации, включая тракторы, экскаваторы и бульдозеры, а также оборудование для уборки узких тропинок и дорожек.
Заместитель директора МКУ «Пушгорхоз» Виктор Гусаров отметил, что на смотре представлена современная техника с усовершенствованным навесным оборудованием, включая роторы и мотощетки. Он добавил, что все машины находятся в хорошем состоянии и регулярно обновляются.
Особое внимание уделили парку «Банный лес» в Красноармейске, где будут использоваться специальные методы уборки, исключающие применение ковшей, чтобы не повредить гранитное покрытие пешеходных и велодорожек. Директор МОУ «Городское хозяйство» Станислав Каптилкин подчеркнул, что при гололеде будет использоваться отсев для уменьшения скользкости.
Кроме проверки техники, комиссия также оценила инвентарь для уборщиков и экипировку персонала. Заместитель главы округа Елена Панькив отметила важность качественного содержания парков для комфортного отдыха жителей.
В проверке готовности техники участвовали представители дирекции парков и министерства культуры и туризма Московской области, которые дали положительную оценку подготовке к зимнему периоду. Заместитель начальника сектора организации досуга в парках министерства Марина Котова выразила уверенность в высокой степени готовности территорий к зиме.
Коммунальные службы округа заверили жителей, что уборка снега будет осуществляться оперативно и качественно, обеспечивая чистоту и комфорт на общественных территориях в зимний период.