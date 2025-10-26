Смотр техники для городских парков прошел в округе Пушкинский

В Ивантеевском парке городского округа Пушкинский состоялся смотр техники, предназначенной для зимней уборки парков. На мероприятии были представлены десятки единиц тяжелой и малой механизации, включая тракторы, экскаваторы и бульдозеры, а также оборудование для уборки узких тропинок и дорожек.

Заместитель директора МКУ «Пушгорхоз» Виктор Гусаров отметил, что на смотре представлена современная техника с усовершенствованным навесным оборудованием, включая роторы и мотощетки. Он добавил, что все машины находятся в хорошем состоянии и регулярно обновляются.

Особое внимание уделили парку «Банный лес» в Красноармейске, где будут использоваться специальные методы уборки, исключающие применение ковшей, чтобы не повредить гранитное покрытие пешеходных и велодорожек. Директор МОУ «Городское хозяйство» Станислав Каптилкин подчеркнул, что при гололеде будет использоваться отсев для уменьшения скользкости.

Кроме проверки техники, комиссия также оценила инвентарь для уборщиков и экипировку персонала. Заместитель главы округа Елена Панькив отметила важность качественного содержания парков для комфортного отдыха жителей.