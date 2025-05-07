Смертность от туберкулеза снизилась в Подмосковье на 50% с начала года

В Подмосковье продолжается масштабная работа по раннему выявлению туберкулеза у пациентов. С начала года смертность от заболевания в регионе снизилась на 50%.

Специалисты Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера оказывают помощь людям не только с подозрением на болезнь, но и с подтвержденными клиническими случаями.

«Благодаря комплексной работе, мы видим снижение как заболеваемости, так и смертности от заболевания. Так, смертность от туберкулеза в регионе с начала года снизилась на 50% и составила 0,6 на 100 тысяч населения», — пояснил главный врач медицинского учреждения Сергей Смердин.

Диспансер включает в себя 12 филиалов и 28 отделений и кабинетов в больницах. Круглосуточно помощь пациентам оказывают в шести стационарах, рассчитанных более чем на 900 мест.