Служба помощи при ДТП Подмосковья приняла почти 3 тысячи звонков за неделю

Фото: ЦБДД

Свыше 2,8 тысячи человек обратились на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) за прошлую неделю. 922 гражданина получили помощь по оформлению аварий, а еще 404 обратившимся помогли с составлением «Европротоколов».

Служба помощи при ДТП представляет собой единую систему бесплатной помощи в случае дорожных происшествий в Подмосковье. Она оказывает услуги в двух форматах: удаленная помощь — консультация по телефону круглосуточно, и личная помощь — оформление ДТП без пострадавших в специальных центрах. На территории региона функционирует 15 соответствующих объектов.

Водителям, попавшим в аварию без пострадавших, Минтранс Московской области рекомендует обращаться за помощью по номеру 112.

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