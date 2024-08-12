Сложный маршрут и участники со всей страны. Как прошел чемпионат по конкуру в Черноголовке

Всероссийские соревнования по конкуру провели в Черноголовке. Состязания состоялись в конноспортивном центре Horseka и собрали участников со всей России.

Профессионалы приехалив Подмосковье, чтобы определить, кто станет лучшим в этом году.

«Сегодня дисциплина конкур. Это одна из трех олимпийских дисциплин, которые есть в конном спорте. Также есть и неолимпийские дисциплины. Помимо конкура есть выездка и троеборье. У нас достаточна богатая история в этой дисциплине», — рассказал главный тренер сборных команд России по конному спорту Владимир Белецкий.

Победителя личного первенства определяют по итогам маршрута гран-при с высотой препятствий 155 сантиметров. Эти соревнования легко можно сравнить по сложности и уровню проведения с чемпионатом Европы и этапами кубка мира по конкуру.

Наталия Симония два года подряд становилась абсолютным чемпионом России по конкуру в дисциплине High Level, но в этот раз что-то пошло не так.

«Сегодня стоял интересный маршрут, достаточно сложный на управление. У нас немножко не получился выход из системы, а так все сложилось», — поделилась Наталия Симония.

Соревнования посетил министр спорта России Михаил Дегтярев. Он поздравил всех собравшихся с Днем физкультурника и отметил, что за последние несколько лет география участников сильно расширилась.

Два всадника поделили между собой все места на пьедестале. Победителем маршрута гран-при стал Сергей Петров, а абсолютным чемпионом России по конкуру 2024 года стал Михаил Шемшелев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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