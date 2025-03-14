Слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел в Реутове на базе школы № 10. В нем приняли участие более 500 человек.

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, слет учителей проводят ежегодно для развития и совершенствования конкурсного движения.

Мероприятие провели на родине победителя прошлого года. Так, символ конкурса - фарфорового пеликана - торжественно передали учителю физики Реутовской школы № 10 Юрию Уробушкину.

В течение двух дней участники конкурса посещали мастер-классы, открытые уроки и творческие лаборатории, а также обменивались опытом. Всего для них провели свыше 50 мероприятий.

В ведомстве добавили, что первый и второй туры конкурса "Учитель года Подмосковья" пройдут с 13 по 18 апреля в Серпухове. В этом году в нем будут участвовать 57 педагогов.