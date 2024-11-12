Слет лидеров молодежного спасательного движения провели в Подмосковье

Руководители студенческих спасательных отрядов встретились в Академии гражданской защиты МЧС России имени Михайлика в Подмосковье. На учебно-тематических сборах они обсудили итоги работы и планы на 2025 год.

Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья, всего в регионе 17 местных отделений и 18 студенческих спасательных отрядов. Они помогают ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций и обеспечивают безопасность во время проведения крупных мероприятий. За шесть месяцев молодые активисты помогли сопроводить свыше 600 событий.

В прошлом году добровольцы корпуса запустили проект, по которому пройти занятия могут учащиеся средних и старших классов. Такие отряды открыли на базе 15 школ. Подростков учат ориентироваться на местности, пользоваться альпинистским снаряжением, а также для них проводят занятия по оказанию скорой помощи и пожарной безопасности.

Сборы также посетили представители пресс-служб, для них провели медиашколу — молодых журналистов научили писать тексты, вести соцсети и работать с контентом. В завершении встречи руководители отделений обсудили планы на 2025 год.