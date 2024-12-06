Жители Подмосковья купили около 4 тысяч тонн конфет в ноябре

Жители Подмосковья приобрели около четырех тонн конфет и других сладостей в ноябре. Их продавали в торговых сетях, на ярмарках, рынках и в розничных магазинах.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, жители приобретали зефир, шоколад, вафли, козинаки, конфеты и многое другое. Всего за месяц они купили 3,7 тысячи тонн сладостей. Это 126 килограммов конфет в день.

Во ведомстве порекомендовали приобретать качественные и безопасные товары к предстоящим праздникам. Сделать это можно в местах санкционированной торговли: в магазинах, супермаркетах и на ярмарках. Следует обращать внимание на этикетку, дату изготовления и срок годности.

Специалисты отметили, что сахар следует употреблять умеренно - примерно 19 граммов или до двух конфет в день.