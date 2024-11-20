Сквер вдоль Пролетарского проспекта в Щелкове благоустроят в 2025 году

Тендер на благоустройство сквера вдоль Пролетарского проспекта объявили в Щелкове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении аукциона. Подрядчику предстоит подготовить территорию, выполнить демонтажные работы, спланировать участок и провести благоустройство.
Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» и оплатят за счет средств бюджета городского округа Щелково.
Завершить благоустройство планируется в 2025 году.
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