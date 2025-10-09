Сквер и детскую площадку открыли в Городке-17 в Одинцове

В Городке-17 в Одинцове благоустроили квартал: установили спортивную площадку и территорию для выгула собак, обустроили новые дорожки. Подрядная организация демонтировала заброшенные здания, а для детей возвела большой игровой городок.

На месте заброшенного пустыря появились новые дорожки, освещение, скамейки и урны, установлены камеры видеонаблюдения. Детская площадка имеет безопасное покрытие и разделение по возрастным зонам. Кроме того, в тихой части сквера установили парковые качели.

Строители провели озеленение учли все пожелания местных жителей, у которых теперь появилось современное, красивое и безопасное место для прогулок и отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.