Скейт-парк в Медвежьих Озерах привели в порядок

На территории физкультурно-спортивного клуба «Медвежьи Озера» проведено обновление зоны спортивного отдыха. Главная цель проведенных работ — обеспечение безопасности и комфорта для пользователей скейт-площадки, которая пользуется популярностью у местных спортсменов.

Рабочие провели комплексное обновление дизайна площадки: освежили краской все элементы скейт-парка, скамейки и зрительские трибуны. По словам рабочих, обновленное пространство для занятий скейтбордингом стало не только более безопасным, но и визуально привлекательным, мотивируя спортсменов к новым достижениям.

В текущем году внимание было уделено состоянию скейт-площадки не только в Медвежьих Озерах, но и на территории Щелковского физкультурно-оздоровительного комплекса. В ходе ремонтных работ здесь были обновлены все ключевые элементы конструкции. Мастера заменили пришедшие в негодность компоненты и улучшили качество покрытия.