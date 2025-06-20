Скейт-парк в Медвежьих Озерах привели в порядок

На территории физкультурно-спортивного клуба «Медвежьи Озера» проведено обновление зоны спортивного отдыха. Главная цель проведенных работ — обеспечение безопасности и комфорта для пользователей скейт-площадки, которая пользуется популярностью у местных спортсменов.
Рабочие провели комплексное обновление дизайна площадки: освежили краской все элементы скейт-парка, скамейки и зрительские трибуны. По словам рабочих, обновленное пространство для занятий скейтбордингом стало не только более безопасным, но и визуально привлекательным, мотивируя спортсменов к новым достижениям.
В текущем году внимание было уделено состоянию скейт-площадки не только в Медвежьих Озерах, но и на территории Щелковского физкультурно-оздоровительного комплекса. В ходе ремонтных работ здесь были обновлены все ключевые элементы конструкции. Мастера заменили пришедшие в негодность компоненты и улучшили качество покрытия.
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