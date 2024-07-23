Новые площадки для скейтбордистов и велосипедистов построят в Химках к осени

Фото: Администрация Химки г.о.

Новые площадки для скейтбордистов и велосипедистов общей площадью почти 1000 квадратных метров построят в сквере Марии Рубцовой. Работы завершат к осени.

Новые тропинки и лавочки с урнами обустроят в месте активного досуга. Также здесь уже появился стол для пинг-понга. Благоустройство проходит по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Модернизацию зон отдыха Химок проводят в этом году. Например, в парке Толстого обновят систему освещения и обустроят зону развлечений. Лыжероллерную трассу возведут в Химкинском лесопарке. Помимо этого, здесь очистят пруд и оборудуют входные группы.
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