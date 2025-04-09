Скатные крыши трех домов отремонтировали в поселке Новый Городок в Одинцове

Крыши обновили в домах № 10, № 11 и № 12, возведенных между 1962 и 1969 годами. Специалисты капитально отремонтировали чердачные помещения: поменяли утепление и стропильные системы, а деревянные конструкции обработали огнезащитным составом. Помимо этого, восстановил кровли из профнастила и модернизировали наружные водосточные системы. Строители во время работы соблюдают все необходимые меры безопасности.

Ранее стало известно, что кровли почти 400 жилых домов отремонтировали в Подмосковье с начала года. Больше всего крыш обновили с января в Солнечногорске, Одинцове и Серпухове.