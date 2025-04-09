Скатные крыши трех домов отремонтировали в поселке Новый Городок в Одинцове

В поселке Новый Городок Одинцовского городского округа на трех четырехэтажных домах капитально отремонтировали скатные крыши общей площадью 3600 квадратных метров. Работы выполнили по программе капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья.
Крыши обновили в домах № 10, № 11 и № 12, возведенных между 1962 и 1969 годами. Специалисты капитально отремонтировали чердачные помещения: поменяли утепление и стропильные системы, а деревянные конструкции обработали огнезащитным составом. Помимо этого, восстановил кровли из профнастила и модернизировали наружные водосточные системы. Строители во время работы соблюдают все необходимые меры безопасности.