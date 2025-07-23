Систему пожарной сигнализации заменят в детской школе искусств в Истре

В структурном подразделении Детской школы искусств имени Ширшова в Истре заменят пожарную сигнализацию. Современные технологии постоянно развиваются, обновление старой системы позволит повысить эффективность защиты учреждения от пожара.

Специалисты проведут работу в три этапа: проверят и осмотрят всю систему, потом заменят элементы на новые, а затем настроят и протестируют обновленную версию пожарной сигнализации.

Отметим, что ремонт пожарного оборудования также запланирован и в структурном подразделении «Истринская ДШИ». Здесь к работам приступят сразу после завершения в детской школе искусств «Вдохновение».

Согласно условиям контракта, закончить все работы подрядная организация обязуется до 31 августа. Монтаж новой системы пожарной сигнализации улучшит условия безопасности для учащихся и персонала, а также снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций.