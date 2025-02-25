Систему оповещения проверят в Одинцове 5 марта

Комплексная проверка региональной системы оповещения населения пройдет в Одинцове 5 марта. С 10:30 до 12:00 в округе прозвучат электросирены и речевые сообщения.

Эфиры десяти федеральных каналов первого мультиплекса заместят специальной заставкой, речью и бегущей строкой. Плановую проверку системы оповещения проводят для поддержания технических средств уведомления населения в исправном состоянии.

Любые возникающие вопросы можно задать напрямую сотрудникам управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации Одинцовского городского округа по телефону: 8 (495) 181-90-00 добавочные 48-11, 48-12 и 48-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон о запрете продажи алкоголя во дворах региона.