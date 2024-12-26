Систему электронного голосования в сфере ЖКХ расширят в Подмосковье в 2025 году

Электронную систему голосования жителей внедрили в Подмосковье в этом году. С ее помощью принимать решения в части ЖКХ стало удобнее, рассказал в интервью 360.ru заместитель председателя правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

Электронное голосование начали использовать в Подмосковье для принятия важных решений собственников квартир. Например, при выборе управляющей компании или при благоустройстве дворов.

По словам министра, такую систему уже апробировали на 101 доме. В следующем году ее значительно расширят.

«К концу этого года мы пилотируем 250 домов, порядка 100 уже прошли голосование. На следующий год задача глобальная – перевести на него 50% всех домов», - сказал Владислав Мурашов.

Электронное голосование проводится через «Госуслуги» или другие мобильные сервисы через авторизацию в системе ЕСИА. Это позволяет отказаться от бумажных бюллетеней, сделать процесс более прозрачным и удобным.