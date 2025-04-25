Шуруповский мост обновят в Серпухове

В округе полным ходом идет обновление Шуруповского моста, которое проводит бригада специалистов из «Комбината благоустройства». Комплексные работы направлены на улучшение внешнего вида моста и обеспечение долговечной защиты его конструкций.

В рамках обновления специалисты наносят специальные защитные составы. Перила моста окрашиваются в оранжевый цвет, который повысит его заметность для пешеходов и водителей. Основания барьерного ограждения, в свою очередь, получают защитную отделку, предохраняющую их от коррозии и разрушения.

При проведении работ особое внимание уделяется качеству используемых материалов.

Обновление Шуруповского моста является частью масштабной кампании по благоустройству округа, которая проводится в рамках месячника чистоты. Кроме того, на текущей неделе провели работы по обновлению остановочных комплексов, комплексной уборке улиц и тротуаров и мойке дорожных ограждений.