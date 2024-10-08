Шумовые полосы обустроили еще на 20 участках региональных дорог Подмосковья

Дорожные службы Московской области продолжают проводить установку шумовых полос на региональных дорогах с целью повышения безопасности. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже реализовали 20 комплексов шумовых полос.

По словам заместителя председателя правительства и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, работы площадью более 260 квадратных метров были выполнены в 11 городских округах в местах, где важно привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима.

Шумовые полосы установлены на 20 участках дорог перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали и железнодорожными переездами. В планах установить еще 42 комплекса.

В Одинцовском округе шумовые полосы разместили на дороге между СНТ Чайка и коттеджным поселком Четыре Сезона — 2, а также вблизи остановки «Пансионат Голубая Речка» и на Наро-Фоминском шоссе между деревней Акулово и СНТ Старт. В Ступине дорожные службы установили несколько полос на подъезде к деревне Дубнево, у деревни Чирково и рядом с остановкой «Москворецкие сады».

В Серпухове шумовые полосы появились у деревни Подмоклово, в Черноголовке — в деревне Якимово, в Зарайском округе — рядом с деревней Мендюкино. В Луховицах полосы установили вблизи села Любичи, в Раменском округе — на подъезде к селу Константиново, в Орехово-Зуевском округе и Люберцах — на Егорьевском шоссе, а в Балашихе — на Полтевском шоссе и улице Чернореченской в деревне Чёрное.

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