Штукатурку стен гостиницы на улице 40 лет Октября начали в Лобне
В городском округе Лобня на улице 40 лет Октября продолжается реконструкция бывшего общежития, которое в ближайшее время станет современной гостиницей на 70 мест. Строители приступили к штукатурке стен.
Рабочие завершили демонтаж и проводят отделку помещений. На первом этаже монтируются новые легкие перегородки с шумоизоляцией для будущих номеров, которые также готовятся под оштукатуривание. Планируется, что эти работы будут завершены к концу текущей недели.
Параллельно ведутся работы по монтажу инженерных систем: специалисты приступили к возведению шахты для лифта и прокладке электропроводки. Около 60% окон уже заменена на современные стеклопакеты.
Также, проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Для решения проблемы подтопления здания был поднят уровень земли, выполнена отмостка и установлены водоприемники. На следующей неделе начнется установка зеленого 3D-забора по периметру объекта.
Отметим, на площадке ежедневно задействовано 25 человек. Полную реконструкцию здания гостиницы планируют завершить в течение полутора лет. Помимо номерного фонда, в новом объекте разместятся веранда и ресторан.