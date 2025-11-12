Штукатурку стен гостиницы на улице 40 лет Октября начали в Лобне

В городском округе Лобня на улице 40 лет Октября продолжается реконструкция бывшего общежития, которое в ближайшее время станет современной гостиницей на 70 мест. Строители приступили к штукатурке стен.

Рабочие завершили демонтаж и проводят отделку помещений. На первом этаже монтируются новые легкие перегородки с шумоизоляцией для будущих номеров, которые также готовятся под оштукатуривание. Планируется, что эти работы будут завершены к концу текущей недели.

Параллельно ведутся работы по монтажу инженерных систем: специалисты приступили к возведению шахты для лифта и прокладке электропроводки. Около 60% окон уже заменена на современные стеклопакеты.