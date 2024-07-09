Штрафы за парковку у мусорных баков в Подмосковье превысили 280 тысяч рублей в июне
Случаи несанкционированной парковки, перекрывающей доступ мусоровозов к контейнерным площадкам, участились в Подмосковье. Только в июне сумма штрафов за эти нарушения составила 280 тысяч рублей.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что в регионе работает система для отслеживания нарушений у контейнерных площадок. Водитель мусоровоза фотографирует препятствие и направляет информацию в чат-бот и мобильное приложение. После этого принимаются нужные меры для устранения помехи. Возможно даже перемещение автомобиля нарушителя с помощью спецтехники.
Активные жители сообщают о неправильно припаркованных машинах в разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел». В июне «народные инспекторы» выписали штрафы на общую сумму 280 тысяч рублей. Большая их часть пришлась на жителей Одинцовского городского округа — 75 тысяч рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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