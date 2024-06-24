Штрафы за незаконный сброс мусора в Истре превысили 750 тысяч рублей в июне

С 1 июня в Истре выявили 48 случаев незаконного сброса строительных и других отходов возле контейнерных площадок. Личность нарушителей помогли установить камеры, и теперь им придется выплатить штрафы.
«Камеры фиксируют госномер транспортного средства, после чего владельцы получают штраф, сформированный по упрощенной системе. С 1 июня в Истре вынесено постановлений об административном правонарушении на сумму более 750 тысяч рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
Объективы камер зафиксировали нарушения возле контейнерных площадок в деревнях Котово, Красновидово, Санниково и Веретенки.