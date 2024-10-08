Штрафы на 3 миллиона рублей выписали управляющим компаниям Подмосковья за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 36 административных дел за первую неделю октября. Все они связаны с жилищным надзором и лицензионным контролем.

На сегодняшний день заместители министра вынесли постановления по 26 из этих дел, в то время как по десяти процесс все еще продолжается. Сумма штрафов, наложенных на недобросовестные компании региона за прошедшую неделю, составила более трех миллионов рублей.

Среди основных нарушений выделяют ненадлежащее содержание общедомового имущества, задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, нарушения в предоставлении коммунальных услуг, а также несоблюдение правил эксплуатации газового оборудования.

Применение штрафных санкций к управляющим компаниям и ресурсоснабжающим предприятиям служит необходимой мерой в борьбе с организациями, которые не исполняют свои обязательства перед жителями.

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