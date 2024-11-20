Штрафы еще на миллион рублей выписали в Подмосковье за неправильную парковку

С начала сентября в Подмосковье выписали 1,2 миллиона рублей штрафов за неправильную парковку рядом с мусорными площадками. Такое нарушение мешает проезду спецтехники.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, больше всего нарушений выявили в Балашихе. Там зафиксировали 40 случаев неправильной парковки. Еще 36 оказалось в Ленинском округе, 33 — в Одинцове, 28 — В Люберцах и 25 — в Красногорске.

Выявлять такие нарушения помогают жители и коммунальные службы через раздел «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел».

«Отметим, борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области», — добавили в министерстве.