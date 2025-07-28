Школу в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе откроют 1 сентября

В жилом комплексе «Горки Парк» завершили строительство современной трехэтажной школы площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Учреждение, которое стало первым в составе проекта, примет учеников уже 1 сентября.

Школа, рассчитанная на 1100 мест, оснащена всем необходимым для комфортного обучения. Она предлагает не только стандартные учебные классы, но и специализированные помещения: мастерские по обработке дерева, металла и ткани, кабинеты для занятий по домоводству и кулинарии, пространства для кружков и групп продленного дня.

В здании оборудовали кабинеты логопеда и психолога, а также современный медицинский блок.

На втором этаже расположен просторный актовый зал площадью 400 квадратных метров с профессиональной акустикой, световым оборудованием, костюмерной и гримерками.

Третий этаж занимает библиотека с большим читальным залом и книгохранилищем.