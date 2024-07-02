Школу в селе Красный Путь откроют после капитального ремонта 1 сентября

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт школы продолжается в селе Красный путь. На данный момент готовность объекта оценивают в 60%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Выполняется устройство каркасов инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной плитки на лестницах, фасадные работы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Строители также проводят работы по устройству входной группы, эвакуационного выхода и внешнего ограждения. В ближайшие дни начнется установка оконных блоков. Во всех помещениях стены уже подготовили к покраске. Отмечается, что обновленное образовательное учреждение откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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