Школу в селе Красный Путь откроют после капитального ремонта 1 сентября
Капитальный ремонт школы продолжается в селе Красный путь. На данный момент готовность объекта оценивают в 60%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
«Выполняется устройство каркасов инженерных коммуникаций и потолочной подсистемы, ведется укладка напольной плитки на лестницах, фасадные работы», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Строители также проводят работы по устройству входной группы, эвакуационного выхода и внешнего ограждения. В ближайшие дни начнется установка оконных блоков. Во всех помещениях стены уже подготовили к покраске. Отмечается, что обновленное образовательное учреждение откроется 1 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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