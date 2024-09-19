Школу в поселке Восход капитально отремонтируют к сентябрю 2025 года

Капитальный ремонт школы начался в поселке Восход. Здание обновят к 1 сентября 2025 года по госпрограмме.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, рабочие приступили к демонтажу внутренних конструкций и входной группы.

В здании заменят кровлю, окна и двери, отремонтируют фасады, проложат новые инженерные сети, а территорию вокруг школы благоустроят.

К началу следующего учебного года в школу закупят новое оборудование и мебель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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