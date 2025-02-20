Школу в поселке Васильчиново капитально отремонтируют к сентябрю

Школу в поселке Васильчиново под Наро-Фоминском капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, а также установят новую мебель и оборудование.

Общая готовность объекта уже достигла 51%, рассказали в региональном Минстрое. Ремонт проводят по госпрограмме за счет бюджета Подмосковья.

Площадь здания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Сейчас там трудятся более 50 рабочих.

«В настоящее время кровельные работы завершены на 93%, фасадные работы на 64%. В здании ведется монтаж перегородок в пищеблоке, предчистовая отделка помещений, монтаж электроснабжения, слаботочных систем, водоснабжения и канализации», — отметили в ведомстве.

В здании проведут кровельные и фасадные работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, а также проведут отделку помещений, установят новую мебель и технику. Территорию благоустроят.