Школу в поселке Фруктовая отремонтируют к сентябрю

В округе ждут открытия обновленной после капитального ремонта школы имени Героя России Олега Малочуева, расположенной в поселке Фруктовая. Масштабные работы по реконструкции здания находятся на завершающей стадии.

В настоящее время строители завершают последние штрихи в отделке фасада и внутренних помещений школы. Ведутся работы по укладке напольных покрытий, установке сантехнического оборудования и пусконаладке инженерных систем. Параллельно специалисты клининговой компании проводят уборку помещений школы, очищая окна, двери, классы и другие пространства от строительной пыли и загрязнений.

Не только здание школы преображается, но и прилегающая к ней территория. Ведутся работы по благоустройству, включающие озеленение, установку новых тротуаров и обустройство спортивной площадки. На следующей неделе в школу будет доставлена новая мебель, которая будет установлена в классах, кабинетах и библиотеке. Школа откроет свои двери уже 1 сентября.