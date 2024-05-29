Школу в Новой Ольховке капитально отремонтируют к 1 сентября

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт школы продолжается в Новой Ольховке. Сейчас на объекте трудятся 50 человек. Обновленное здание учебного учреждения откроется 1 сентября 2024 года.

Сейчас на объекте трудятся 50 рабочих — они выполняют монтаж первого слоя гидроизоляции, монтаж утеплителя фасада и штукатурку фасада.

Согласно проекту, в школе отреставрируют фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнят устройство перегородок и полностью обновят внутреннюю отделку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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