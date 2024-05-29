Школу в Новой Ольховке капитально отремонтируют к 1 сентября
Капитальный ремонт школы продолжается в Новой Ольховке. Сейчас на объекте трудятся 50 человек. Обновленное здание учебного учреждения откроется 1 сентября 2024 года.
Сейчас на объекте трудятся 50 рабочих — они выполняют монтаж первого слоя гидроизоляции, монтаж утеплителя фасада и штукатурку фасада.
Согласно проекту, в школе отреставрируют фасад и кровлю, инженерные коммуникации, выполнят устройство перегородок и полностью обновят внутреннюю отделку.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
«Зачем тогда идти?» Жителей Красноярска огорчило отсутствие Инстасамки на VK Fest
Мужчину с 14 тромбами в мозге спасли в Орехово-Зуеве
Роспотребнадзор назвал пять продуктов для здорового пищеварения
Жительницу Курской области в федеральном розыске задержали в Подмосковье
Два корпуса сельхозпредприятия получили повреждения при атаке ВСУ Белгородской области
Более 15 тысяч коммунальщиков задействовали для покоса травы в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте