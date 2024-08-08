Школу в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт школы № 1 в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкинском городском округе близится к завершению. Ученики смогут вернуться за парты уже с началом учебного года.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, завершить все работы подрядчик планирует до 20 августа.

«На площадке трудятся 30 рабочих и три единицы техники. Завершается чистовая отделка помещений, ведется монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории ведется устройство проездов и площадок», — пояснили в ведомстве.

В школе обновят фасад и кровлю, проведут внутреннюю отделку помещений, установят новое сантехническое и инженерное оборудование, а также закупят новую мебель в классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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