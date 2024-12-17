Школу в деревне Софьино в Наро-Фоминске откроют после ремонта в 2025 году

Капитальный ремонт средней школы в деревне Софьино начался в Наро-Фоминске. Ожидается, что завершение всех работ состоится к 1 сентября 2025 года.

Софьинскую школу, построенную в 1983 году по проекту болгарских архитекторов, планируют капитально обновить. Общая площадь здания составляет почти 4,5 тысячи квадратных метров.

В процессе ремонта специалисты заменят внутренние инженерные сети, включая отопление, вентиляцию, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализацию. Кроме того, работы затронут внутренние помещения, фасад и кровлю школы.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области на средства бюджета. Строительная команда уже приступила к демонтажу в здании.