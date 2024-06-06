Школу в деревне Голубое под Солнечногорском достроят к сентябрю

Самую большую школу в Солнечногорске достроят к 1 сентября. Она будет рассчитана на 135 мест и откроется в деревне Голубое.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 80%. Здание возводят по президентскому проекту «Образование». Сейчас на площадке трудятся более 320 человек.

«Полностью выполнены работы по устройству пола полусухой стяжкой, а также штукатурные работы на всех этажах здания, завершены работы по кирпичной кладке на трех этажах. Продолжаются работы по герметизации швов на фасаде здания и подготовке фасада к покраске. Заключены договора на поставку школьного оборудования», — добавили в министерстве.

В четырехэтажном здании обустроят учебные классы, игровые группы продленного дня, спортивные, актовый и читальный залы, IT-зону и столовую.

На территории проводят благоустройство. Там появятся стадион, спортивные площадки, пешеходные дорожки и ограждения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».