Школу профилактики мочекаменной болезни открыли в Одинцове

Первое занятие Школы профилактики и лечения мочекаменной болезни прошло в Одинцовской областной больнице. Пациентам рассказали о причинах заболевания и способах предотвращения рецидивов.

Первую лекцию провел заведующий урологическим отделением, кандидат медицинских наук, врач-уролог Антон Греченков.

Присутствующие разобрали причины образования камней в почках и современные подходы к лечению. Отдельный акцент сделали на профилактике повторного развития болезни, которая часто становится основной проблемой пациентов после выписки из стационара.

Специалист подчеркнул важность регулярного наблюдения у уролога. Контроль после лечения помогает вовремя заметить изменения и снизить риск осложнений. Врачи также напомнили о значении индивидуальных рекомендаций по питанию и образу жизни.

Участники занятия узнали, какие показатели анализов требуют внимания и как повседневные привычки влияют на развитие заболевания. Пациенты получили возможность задать вопросы и обсудить личные случаи с врачом.