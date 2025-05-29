Школу паллиативного пациента открыли в Павловском Посаде

Еще одну школу паллиативного пациента открыли в Подмосковье. Обучаться уходу за тяжело больными теперь смогут жители Павловского Посада.

Школу паллиативного пациента открыли на базе Павлово-Посадской больницы, рассказали в региональном Минздраве. Занятия там будут проводить опытные врачи, психологи и специалисты смежных сфер.

«Продолжаем расширять сеть школ паллиативного пациента. Всего в регионе их работает 39. С момента открытия первой школы обучение в них прошли уже более тысячи жителей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Первую в регионе школу паллиативного пациента открыли в Клину в мае прошлого года.

Узнать графики работы и адреса всех организаций можно по ссылке, а также на сайтах больниц и в соцсетях. Задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по телефону +7 (498) 683-83-83.