Школу № 9 в Серпухове капитально отремонтируют в 2025 году

В Серпухове начался капитальный ремонт школы № 9 по президентской программе. После реконструкции здесь установят современное оборудование, оборудуют дополнительный гардероб для учителей, обновят лаборатории по физике и химии.

Школа № 9 в Серпухове работает 56 лет. Капитально ее не ремонтировали — только меняли полы, а 15 лет назад — кровлю.

«Очень много вскрываем проблем. Сначала думали, что перегородки останутся, но приходится демонтировать, потому что они не проходят по нормам. Полы, фундамент и подвалы придется утеплять — все по-новому делать. Это хорошо. Будет теплее и удобнее», — уточнил представитель подрядчика Николай Адушев.

Зимой подрядчик отремонтирует кровлю, а потом приступит к отделке. На трех этажах заменят инженерные коммуникации, наладят вентиляцию в спортивных раздевалках.

Ученики старше 6 класса временно занимаются в другом корпусе, а ребята с 1 по 5 класс получают знания в более новой пристройке. Вопрос питания во время ремонта тоже решили: кухня работает штатно, ученики получают горячие завтраки. Они сядут за парты в отремонтированном здании в 2025 году.

«После капитального ремонта это уже будет совершенно другая цифровая образовательная среда. В каждом кабинете появятся интерактивные доски нового поколения, документ-камеры, мультимедийные проекторы — все, что необходимо для оборудования рабочего места учителя», — поделилась планами директор «Центра непрерывного образования» Елена Головина.

После перепланировки в школе оборудуют новый гардероб для учителей, кабинет психолога, новые лаборатории физики и химии.

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