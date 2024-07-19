Школу № 5 в Лобне отремонтируют в декабре 2024 года

Продолжается капитальное обновление школы № 5 в городском округе Лобня. Работы по демонтажу, которые стартовали 26 июня, выполнены на 60%.

При капитальном ремонте разбирают старые и монтируют новые стены и покрытия, но не меняют основную конструкцию здания.

Сейчас на объекте трудятся 29 человек. Рабочие разобрали второй и третий этажи школы: демонтировали стяжки полов, убрали оконные и дверные конструкции, сняли слой штукатурки.

Также поменяют все сантехническое оборудование, модернизируют инженерные системы, сделают внутреннюю отделку помещений, обновят крышу и фасад здания. Работы завершат в декабре 2024 года.

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