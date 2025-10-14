Школу № 18 в Балашихе обновят к началу следующего учебного года

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил школу № 18, чтобы проверить ход работ по капитальному ремонту, который начался в этом учебном заведении. Ожидается, что обновленное здание, рассчитанное на 550 мест, откроет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года.

На данный момент подрядчик уже приступил к демонтажным работам как внутри школы, так и на кровле. На объекте трудятся более 20 специалистов, которые активно занимаются подготовкой к масштабному обновлению.

«Школа давно требовала обновления, и мы обратились к правительству Московской области с предложением о включении ее в программу капитального ремонта. Здание ждет перепланировка для создания полноценного пищеблока, расширение спортивного зала и медицинского блока, а также благоустройство прилегающей территории», — отметил Сергей Юров.

В рамках капитального ремонта планируется провести обширные внутренние отделочные работы, установить новые входные группы, заменить все инженерные коммуникации и сантехнику. Также обновят фасад и кровлю здания, а для учеников закупят новую мебель и современное оборудование.

«Мы с нетерпением ждем возвращения в обновленную школу. После завершения ремонта у нас также появится большой тир, в котором смогут тренироваться ученики кадетского класса», — поделилась директор школы № 18 Елена Васильева.

Отметим, что школа № 18 была основана в 1968 году и на протяжении многих лет служила образовательным центром для местных жителей. Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».