Школу № 11 в поселке Большие Дворы откроют после ремонта 2 сентября

Фото: Минстрой МО

Капитальный ремонт школы № 11 в поселке Большие Дворы Павлово-Посадского округа завершился. Учебный год здесь начнется уже в следующий понедельник.

Минстройкомплекс Подмосковья сообщил, что работы провели в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Здание школы построили в 1960 году, а сейчас — полностью обновили. Здесь привели в порядок фасад и кровлю, отремонтировали входную группу и внутренние помещения, установили новые сантехнику, мебель и оборудование. Что важно, в здании теперь новые инженерные коммуникации. Двор школы благоустроили.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Владивосток ушел под воду. Мощный ливень затопил городские улицы и дома

«Даем шанс этим павшим людям». Злостных алиментщиков предложили отправлять в зону СВО

«Надежда умирает последней». Пропавшего в горах Пакистана россиянина еще могут спасти

Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

«Лечимся водорослями». С чем столкнулись туристы в Анапе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте