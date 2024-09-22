Школу № 1 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к лету 2025 года

Подрядчик приступил к капитальному ремонту школы № 1 в Наро-Фоминске. Объект планируют завершить летом 2025 года.

Учебный корпус в доме № 1 на улице Ленина построили в 1957 году. Рабочим предстоит капитально отремонтировать 776 квадратных метров. На объекте трудятся 15 человек. На данный момент они демонтировали внутренние конструкции и инженерные сети, а также кровлю, потолки, напольное покрытие, старую электрику и штукатурку. Работы на втором и третьем этажах почти завершены, возведен парапет на крыше.

По проекту в школе заменят кровлю и потолки, обновят фасад, входные группы и лестницы, инженерные сети, сантехнику, окна и двери, произведут отделку помещений. В классы закупят новую мебель и оборудование. Снаружи благоустроят прилегающую территорию.

Объект обновляют в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования. Специалисты планируют завершить работы к лету 2025 года.

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